В Ивано-Франковской области запретили госпитализацию мужчин без ведома военкоматов

В Ивано-Франковской области в медицинских учреждениях временно приостанавливают плановые госпитализации военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования. В случае срочной госпитализации пригодных к службе мужчин — медики должны об этом сообщить военкоматам

Об этом сообщил начальник Коломыйской РВА Любомир Глушков в Facebook со ссылкой на решение Совета обороны Ивано-Франковской области.

Решение о прекращении плановой госпитализации мужчин в возрасте от 18 до 59 лет принял Совет обороны Ивано-Франковской области. Руководитель Коломыйской РВА также подчеркнул, что все мужчины должны немедленно прибыть в военкоматы, чтобы стать на военный учет.

"Учитывая ситуацию правового режима военного положения безотлагательно подготовить и донести до заведений здравоохранения Ивано-Франковской области свое решение о временном прекращении плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с ТЦК", — сказал Глушков.

Следовательно, учреждения здравоохранения должны информировать военкоматы о госпитализации мужчин в возрасте 18-59 лет в случае оказания им неотложной помощи. Также полиция на блокпостах будет проверять документы у лиц, а если их не будет, то правоохранители имеют право задержать таких людей, чтобы установить личность.

Напомним, в Ивано-Франковске всем военнообязанным дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК. Впоследствии там объяснили, что основная цель этого приказа — это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок, то есть в течение 10 дней для уточнения их военно-учетных данных.

Отметим, до конца августа 2023 продлено военное положение и общая мобилизация. Уполномоченные лица могут вручать повестки в общественных местах и всем военнообязанным мужчинам для уточнения данных и мобилизации.

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