В Ивано-Франковской области змея укусила за руку мальчика

Ребенка доставили в больницу.
11-летнего жителя села Гриньков Перегинской ТГ укусила змея.
Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"Змея укусила ребенка за правую руку. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной детской больницы, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковской области 13 июля змея укусила 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.
Накануне во Львовской области пресмыкающиеся укусили трех человек, среди которых — 13 летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. ребенка госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу с укусом в правую ногу.
Ранее трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи.
Также в Минздраве объяснили, что делать, если укусила змея.