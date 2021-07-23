В Ивано-Франковской области змея укусила за руку мальчика

В Ивано-Франковской области змея укусила за руку мальчика

Ребенка доставили в больницу.

11-летнего жителя села Гриньков Перегинской ТГ укусила змея.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Змея укусила ребенка за правую руку. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной детской больницы, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области 13 июля змея укусила 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

Накануне во Львовской области пресмыкающиеся укусили трех человек, среди которых — 13 летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. ребенка госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу с укусом в правую ногу.

Ранее трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи.

Также в Минздраве объяснили, что делать, если укусила змея.

Новости Украины: в Ровенской области женщину укусила гадюка в лесу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку