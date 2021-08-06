В Ивано-Франковской области змея заползла на территорию жилого дома: вызвали спасателей (фото)

В Ивано-Франковской области змея заползла на территорию жилого дома: вызвали спасателей (фото)

Из-за змеи никто из людей не пострадал.

В г. Коломыя Ивано-Франковской области 6 августа в 8:50 на территорию жилого дома заползла змея. Ее вылавливали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Прибывшие на место происшествия спасатели поймали змею. Они поместили ее в мешок, после чего вывезли и выпустили на волю.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

"Спасатели призывают быть осторожными, и, обнаружив змею, избегать действий, которые могут спровоцировать ее к нападению. При опасности звоните в Службу спасения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области мальчика за ногу укусила змея.

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