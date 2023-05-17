В июле должно было исполниться 6 лет: Зеленский о гибели от удара РФ маленького Всеволода на Херсонщине

Сегодня, 17 мая, в поселке Зеленовка в Херсонской области в результате обстрелов россиян погиб 5-летний мальчик Всеволод.

Детальнее о трагедии рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

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"Сегодня российский обстрел нашей Херсонщины унес жизни еще одного ребенка. Мальчика. Его звали Всеволод. В июле ему должно было исполниться шесть лет. Мои соболезнования родным и близким", — отметил глава государства.

По информации паблика "Их убила Россия", от российских обстрелов также погиб дедушка маленького Всеволода. В один день семья потеряла сразу двух близких людей.

"Чтобы не тратить время, мальчика сразу повезли в больницу попутным транспортом. Но спасти ребенка не удалось. Маленький Сева, как его нежно называли родные, умер от ран еще до приезда в медучреждение", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что этот мальчик умер прямо у отца на руках.