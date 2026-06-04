В июле могут изменить правила бронирования: бизнес озвучил новый возможный порог зарплаты для работников

В Украине готовятся к обновлению правил бронирования работников

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Предприятия, которые планируют в июле получить или подтвердить статус критически важных для бронирования работников, должны обеспечить среднюю заработную плату не ниже трех минимальных (25 941 грн) уже за июнь.

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по запросу «Интерфакс-Украина».

«С какой даты средняя заработная плата на предприятии должна быть выше трех минимальных? — За последний (предыдущий) календарный месяц. Например, в случае обращения предприятия в соответствующий государственный орган в июле, будет учитываться средняя ЗП предприятия за июнь», — говорится в ответе ведомства.

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В то же время решение о признании предприятия критически важным, действующим на 2 июня, сохраняет свою силу в течение срока, на который оно принято, но не дольше чем до 1 сентября.

В министерстве также отметили, что государственные органы до 10 июня должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий. После этого компании смогут представлять документы для получения или подтверждения статуса.

Решения по новым бронированиям будут приниматься до августа, но только после завершения пересмотра критериев.

Если предприятие потеряет статус критически важного из-за изменения отраслевых или региональных критериев, оно сможет повторно представить пакет документов с учетом обновленных требований.

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Новые правила бронирования в Украине — последние новости

Кабинет министров принял постановление №692, которое существенно изменяет правила бронирования работников. Документ обновляет схему подсчета военнообязанных на предприятии, вводит новые требования к зарплатам и усиливает штрафы.

Теперь, если компания нарушит лимиты бронирования или не будет платить официальную зарплату, ее лишат статуса критически важной.

Базовый уровень бронирования для большинства предприятий, учреждений и организаций, в частности, органов местного самоуправления составляет 50% от общего количества военнообязанных. Если на предприятии работает только один военнообязанный, то этот лимит к нему не применяется — работника разрешено забронировать.

Превышение 50% барьера возможно только по решению Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих органов власти.

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Правительством утверждены также специальные квоты:

75% — для предприятий в сфере жизненно необходимых услуг (теплосеть, водоснабжение, водоотвод, управление бытовыми отходами)

100% для работников ТЭК и их подрядчиков (восстанавливающих энергосистему), предприятий ОПК, технического персонала провайдеров и мобильной связи в определенных зонах, медиков государственной и коммунальной форм собственности, а также для бизнеса на территориях возможных или активных боевых действий

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