В июле стоимость горючего вырастет: как изменятся цены на АЗС – прогноз эксперта

В Украине с 1 июля 2023 года отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%. Поэтому цены на бензин и дизтопливо повысится в течение месяца на 3-8 грн/л. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, отмена налоговых льгот на топливо несущественно скажется на розничной цене. Однако директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует постепенное повышение цен.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно", — сказал Гетманцев после заседания ВСК по вопросу нелегального обращения горючего во вторник, 27 июня.

Сергей Куюн убежден, что цены не будут подниматься сразу с 1 июля, но будут расти постепенно.

"Думаю, что в июле новые налоги полностью уже наполнят цену горючего на рынке, и к концу июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л – на дизтопливо, на 3 грн/л – на сжиженный газ Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит стопроцентно 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится", – отметил он.

В то же время эксперт акцентировал, что операторы рынка будут прибегать к любым способам повышения своей конкурентоспособности. Куюн подчеркнул, что возврат старых налогов при том, что "механизмов контроля больше не стало", создает риски того, что государство не получит ожидаемого увеличения налоговых поступлений.

"Потребление горючего упало, а желающих работать на рынке меньше не стало. Соответственно, будет борьба без правил. Каждый оператор будет повышать свою конкурентоспособность любыми способами и уклонение от налогообложения будет одним из самых популярных", — резюмировал директор А-95.

Напомним, некоторые АЗС, готовясь к возвращению довоенных акцизов, уже подняли цены.

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