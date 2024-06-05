В июле украинцев ждут еще более продолжительные отключения света: эксперт встревожил заявлением

Уже в июле в Украине возможно отключение света на 10 часов. Ведь из-за российских обстрелов не хватает генерации для покрытия всех нужд.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала Новости.LIVE.

По его словам, не следует ожидать уменьшения времени отключений. Ведь если сейчас отключения длятся шесть-семь часов, то "очевидно, будем ждать отключений в июле по десять часов". Генерации критично не хватает, а дефицит нельзя покрыть даже импортом.

"Это связано с потерей генерации. Если месяц назад Минэнерго называли цифры 8 ГВт потерянной маневровой мощности, то последнее заявление представителей ЕС — это Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела. Мы не можем максимально импортом покрыть наши потребности. Не есть что дать в сеть, чтобы покрыть все потребности", — подчеркнул он.

Возврат двух энергоблоков АЭС, на которых на этой неделе начались ремонтные работы, вернутся к работе не раньше конца августа, отмечает Попенко. Он отмечает, что "ситуация выровняется где-то в сентябре, но до этого времени ситуация не изменится".

Напомним, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил, что украинцам следует готовиться к сложной зиме. По его словам, физически не удастся восстановить все электростанции, которые были либо уничтожены, либо повреждены из-за ударов российской армии.

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