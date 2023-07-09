В июне больше, чем в прошлом году: в Украине выросло производство боеприпасов

Кроме мин и снарядов, в Украине начали активнее выпускать противотанковые комплексы "Стугна-П".

В июне 2023 года украинские предприятия оборонной промышленности выпустили больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

В то же время он заявил, что у Украины впереди еще долгий путь увеличения производства собственных боеприпасов.

"Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало", – отметил министр.

При этом Камышин отказался уточнить, сколько именно снарядов было произведено в июне.

В издании отметили, что кроме мин и снарядов в Украине начали активнее выпускать противотанковые комплексы "Стугна-П". Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин. По словам Камышина, это может произойти через 3-6 месяцев.

Министр подчеркнул, что Украина должна не только обеспечивать собственные нужды, но и снова стать крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине совместно с союзниками одной из стран НАТО наладили производство мин калибра 120 мм.

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