В июне доплату к пенсии получит около миллиона украинцев: кто получатели и какие суммы начислены

В июне доплату к пенсии получит около миллиона украинцев: кто получатели и какие суммы начислены

Ежегодная доплата к пенсии предоставляется ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. В этом году правительство также выплатит эти деньги. Обычно эти выплаты насчитывают в мае, в этом году из-за войны денег можно будет получить в июне. Кто и какие суммы сможет получить – в материале ТСН.ua

В условиях военного времени информация о получателях максимально закрыта, получить пенсию можно будет тем же способом, которым обычно ее получают.

Категории получателей доплаты и размер денежного пособия таковы:

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группа — 4421 грн , II группа – 3906 грн , III группа – 3391 грн .

, II группа – , III группа – . Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания — 1491 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4421 грн.

Члены семей погибших и жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились снова – 966 грн.

Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 грн.

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 грн.

В правительстве позаботились, чтобы в условиях военного времени информация о получателях была максимально закрытой. При этом граждане, которым принадлежит эта доплата к пенсии, получат ее тем же способом, которым обычно получают и пенсию.

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