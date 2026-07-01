В июне энергетики вернули электричество 1,5 млн семей после российских атак — ДТЭК

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В первый месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 1,2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для более 1,5 млн домов украинцев», — говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было в Донецкой области, где энергетики вернули электроэнергию 761 тысячи семей.

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В то же время на Днепропетровщине в прошлом месяце удалось возобновить электроснабжение почти для 456,8 тысячи домов жителей области. В свою очередь в столице снова со светом 234,8 тысячи домохозяйств, которые были обесточены из-за вражеских атак.

Не оставляет враг атаковать и Одесскую и Киевскую. Несмотря на все вызовы в июне энергетики смогли вернуть здесь свет в 63,8 и 9,7 тысячи домов соответственно.

Напомним, в течение мая энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти двух миллионов семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

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