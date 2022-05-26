В Измаиле каждая четвертая улица имеет российский нарратив: город готовится к масштабному переименованию

В Измаиле каждая четвертая улица имеет российский нарратив: город готовится к масштабному переименованию

В Измаиле Одесской области оценили количество топонимов, касающихся страны-агрессора России и советского прошлого.

В городе насчитали 359 улиц, переулков, проспектов и других объектов топонимики. Среди них почти каждый четвертый топоним имеет российский нарратив.

Об этом на брифинге рассказал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Глава громады подчеркнул, что в войне против Украины Кремль использует топонимы как идеологическое оружие. Поэтому в Измаиле решили разработать специальный механизм для масштабного переименования.

"Топонимический ландшафт Измаила хранит сотню улиц и переулков, названных в честь российских и советских деятелей: ученых, художников, исторических персонажей. Это 90 имен, не имеющих никакого отношения ни к истории Украины, ни к истории Измаила, однако являются идеологической основой имперских амбиций современной России", — рассказал Андрей Абрамченко.

По словам мэра, город уже имел несколько этапов переименований. В течение самого большого, в 2016-м, новые названия в пределах декоммунизации получили 66 улиц.

Для оптимизации работы сейчас процесс планируется проводить в несколько этапов. В частности, разработают критерии, по которым будет анализировать топонимы и составят полный перечень названий, требующих замены. В финале процесса все избранные топонимы будут утверждены депутатами на сессии городского совета.

Целью новых названий, по мнению городского головы, должно стать сохранение памяти о противостоянии украинцев российской агрессии, которое происходит в современный период истории независимой Украины, а также фиксация памяти о событиях Второй мировой войны, защитников и освободителей города.

Как сообщалось, за переименование улиц в Измаиле уже взялись. Главный проспект города, который назывался Суворова, переименовали в проспект Независимости. Улица Московская теперь будет называться улицей Защитников Украины.

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