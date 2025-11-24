- Дата публикации
В Измаиле раздались взрывы — СМИ
Взрывы произошли после объявления воздушной тревоги.
В Измаиле в ночь на 24 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В сообщении корреспондентов издания отмечается, что взрывы прогремели после полуночи.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников и направлении Измаила.
Ранее сообщалось, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме.
Мы ранее информировали, что на Черниговщине русские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам.