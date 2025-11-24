Атака БпЛА на Измаил / © MIL.IN.UA

Реклама

В Измаиле в ночь на 24 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении корреспондентов издания отмечается, что взрывы прогремели после полуночи.

Реклама

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников и направлении Измаила.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме.

Мы ранее информировали, что на Черниговщине русские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам.