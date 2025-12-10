ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
986
В Израиле прокомментировали слова Коломойского о покушении на Миндича: что заявили

Полиция Израиля не подтверждает слова Коломойского о покушении на Тимура Миндича.

Руслана Сивак
Игорь Коломомский

Правоохранительные органы Израиля не подтвердили информацию о покушении на убийство бизнесмена Тимура Миндича. Ранее эту информацию заявлял Игорь Коломойский.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман, передает израильское издание «Детали».

У правоохранителей «нет подтверждений» словам Коломойского по поводу вероятного покушения на Миндича.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский в разговоре с журналистами в зале суда заявил, что на фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, выехавшего в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство. По его словам, покушение провалилось, потому что преступники перепутали дома.

Также посольство Украины в Израиле заявило об отсутствии информации о вероятном покушении на убийство бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта украинского дела «Мидас», ранее выехавшего в страну.

