В Израиле прокомментировали слова Коломойского о покушении на Миндича: что заявили

Игорь Коломомский

Реклама

Правоохранительные органы Израиля не подтвердили информацию о покушении на убийство бизнесмена Тимура Миндича. Ранее эту информацию заявлял Игорь Коломойский.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман, передает израильское издание «Детали».

У правоохранителей «нет подтверждений» словам Коломойского по поводу вероятного покушения на Миндича.

Реклама

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский в разговоре с журналистами в зале суда заявил, что на фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, выехавшего в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство. По его словам, покушение провалилось, потому что преступники перепутали дома.

Также посольство Украины в Израиле заявило об отсутствии информации о вероятном покушении на убийство бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта украинского дела «Мидас», ранее выехавшего в страну.