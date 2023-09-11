В Изюме до сих пор не могут идентифицировать 57 жертв массового захоронения со следами пыток

В настоящее время 57 жертв по массовому захоронению в окрестностях Изюма Харьковской области идентифицировать не удалось.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, — пишет Укринформ.

“57 человек, к сожалению, идентифицировать не удалось. Насчет еще 58 человек установлены анкетные данные, но нет родственников этих погибших, чтобы провести ДНК-экспертизу”, — отметил Чубенко.

Более 20 погибших имеют повреждения в виде переломов разных частей тела, 15 – были застрелены.

“При осмотре эксгумированных тел эксперты обнаружили у 15 жертв огнестрельные ранения, у 87 – взрывные травмы, по меньшей мере 15 – признаки пыток (в частности, они найдены со связанными руками, веревками на шее), у 23 – переломы челюстей, костей, рук, ребер”, — добавил представитель.

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В ходе следствия правоохранители с экспертами более 100 раз осматривали место захоронения, назначено более 450 различных экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут помочь в идентификации.

Напомним, в Херсонской области эксгумировали тело 56-летней жительницы Правдиного, которую расстреляли во дворе дома военные РФ во время оккупации села. По этому факту возбуждено уголовное производство.

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