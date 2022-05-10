В Изюме из-под завалов извлекли тела 44 человек, погибших еще в марте

В Изюме из-под завалов извлекли тела 44 человек, погибших еще в марте

В Изюме Харьковской области при разборе завалов обнаружили человеческие тела.

Выяснилось, что эти люди погибли месяц назад.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения", — сообщил Синегубов.

Напомним, что сейчас ВСУ зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты. Эвакуация жителей Луганской области возобновится после зачистки Белогоровки.

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