В Изюме обнаружены секретные документы российских оккупантов: фото

Полицейские обнаружили 13 мешков с документами танковых бригад российской армии, среди которых карта Харьковщины с маршрутом движения.

В подвальном помещении лицея города Изюм Харьковской области обнаружены секретные документы российских оккупантов, которые они покинули во время отступления.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, опубликовав соответствующие фото.

Среди найденных документов – секретное боевое распоряжение на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава российских танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий.

В общей сложности полицейские изъяли 13 мешков с документами.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовало перехваченный разговор двух российских военнослужащих, обсуждавших потерю техники во время отступления из Изюма.

Читайте также: