В Изюме обворовали ювелирку более восьми миллионов гривен: идентифицировано двух оккупантов

Следствие идентифицировало двух российских военнослужащих, похитивших на Харьковщине золотые украшения. Сумма украденног ооккупантами – более восьми миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что в преступлении подозревают 24-летнего и 21-летнего рядовых воинской части 91726. Они гранатометчики гаубично-артиллерийского дивизиона.

Следствие установило, что в конце апреля 2022 года в Изюме оккупанты обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Они проникли в помещение и похитили сейф с двумя килограммами золотых украшений. Владельцу магазина нанесен материальный ущерб более восьми миллионов гривен.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Российским военным доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Идентифицированы два российских военнослужащих, похитивших на Харьковщине золотые украшения. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, в Бахмуте российский десантник расстрелял пять сослуживцев и дезертировал с фронта с оружием. Отметим, что далеко не первый случай, когда российские оккупанты убивают своих сослуживцев в Украине.

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