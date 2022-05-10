В Изюме осталось 12-14 тыс. жителей: завезти лекарства и продукты в город невозможно

В Изюме осталось 12-14 тыс. жителей: завезти лекарства и продукты в город невозможно

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области гуманитарная ситуация очень сложна.

Из-за действий захватчиков государства-террористки в город невозможно завезти лекарства и продукты. В настоящее время там осталось 12-14 тыс. жителей. До 24 февраля в Изюме проживало более 45 тыс. человек.

Об этом секретарь Изюмского городского совета Константин Петров сообщил "24 каналу".

По его словам, в городе практически нет связи. Если с началом боевых действий были места, куда местные жители могли выходить и звонить по телефону, то сейчас — это сложно. Правда, в воде связь возникает, но это лишь единичные случаи.

"Вообще-то там полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – рассказал Петров.

Представитель горсовета также сообщил, что в самом Изюме уже не так "горячо". Ведь бои украинских военных с русскими оккупантами продолжаются за пределами города.

Как сообщалось, в Изюме Харьковской области при разборе завалов обнаружили человеческие тела. Выяснилось, что эти люди погибли еще месяц назад – в первой декаде марта.

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