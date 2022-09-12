В Изюме от военных действий погибли, по меньшей мере, тысяча человек — депутат горсовета

В освобожденном от оккупантов Изюме приходят в себя после оккупации.

Пока известно о тысяче погибших жителей города, правда, эта цифра может быть значительно больше.

Об этом заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник, сообщает Media Center Ukraine – Ukrinform.

"Полной информации о количестве погибших местных жителей пока нет. Как и по всей оккупированной территории, россияне совершали военные преступления и пытались их скрыть. По меньшей мере, тысяча местных жителей погибла в результате военных действий. Но мы считаем, что еще большее количество людей пострадало, потому что оккупанты разрушили медучреждения. Доступ к лекарствам был ограничен. Россияне разграбили все аптеки", — сказал Максим Стрельник.

В освобожденном Изюме остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненных.

Напомним, украинские военные находятся уже в окрестностях Лисичанска в Луганской области.

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