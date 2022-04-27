В Изюмском районе Харьковской области россияне разгромили две школы, другие разграбили: фото

В Изюмском районе Харьковской области россияне разгромили две школы, другие разграбили: фото

В Боровской общине Харьковской области российские оккупанты полностью разрушили две школы.

Также другие образовательные учреждения россияне частично повредили и разграбили.

Об этом сообщается на странице Боровского поселкового совета в Facebook.

"В оккупированной Боровской общине (Изюмский район, Харьковщина) российские захватчики полностью разрушили две школы. Другие образовательные заведения частично повреждены и разграблены внутри. Первой в марте была полностью разрушена Гороховатская школа, в которую попал снаряд (на фото). В апреле во время оккупации рашисты уничтожили школу в селе Изюмское", — говорится в сообщении.

Частичных разрушена от военных действий школа в селе Пески-Радьковские. В здании выбиты окна, есть выбоины в стенах, отбит рог здания со стороны тира. Пострадала также новая спортивная площадка, построенная только в прошлом году.

"Опорная школа общины — Боровская ОШ №1 уцелела снаружи, но во дворе школы большая яма от снаряда, разбросаны куски шифера, металла, строительный мусор. С одной стороны здания повреждены окна, выбиты все двери. Вокруг школы валяются бумаги, рисунки и фотоархивы школьников. Помещения школы разграблены, разбиты классы, разбито все имущество, уничтожена школьная мебель и оборудование. Таким результат "гостивания" вражеских российских войск в начале оккупации поселка (оккупация началась 13 апреля — ред.)", — рассказали в поселковом совете.

По оценкам специалистов, здание главной школы Боровщины для обучения непригодно и требует масштабного ремонта.

Напомним, во временно оккупированной Боровской общине Харьковской области россияне сначала повредили и похитили сельскохозяйственную технику, а теперь потребовали начать посевную кампанию.

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