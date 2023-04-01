В Изюмском районе мужчина на собственном дворе подорвался на неизвестной взрывчатке

В селе Довгаловка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался 59-летний мужчина. Он находился на собственном дворе. В результате пострадавший получил серьезные ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Довгаловка Изюмского района, находясь на собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.

Синегубов призвал помнить о высокой минной опасности на Харьковщине.

" В случае обнаружения такого предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию. Будьте максимально внимательны и осторожны", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним, вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области на российской мине взорвались трое энергетиков. Двое мужчин погибли, один ранен.

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