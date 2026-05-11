В "єЧерга" заработает обновление: водители могут потерять место из-за одного документа

Пересечение границы

Реклама

В системе «єЧерга» появится новая функция — автоматическая проверка наличия действующего страхового сертификата для коммерческого транспорта. Теперь при бронировании места в онлайн-очереди система сама будет проверять статус «Зеленой карты» для грузовиков и автобусов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Как будет работать новый функционал

По его словам, этот функционал заработает с 12 мая. Нововведение касается коммерческих транспортных средств, для которых страхование является обязательным условием выезда за границу. Статус страховки будет отображаться непосредственно в личном пользовательском кабинете. Это позволит водителям заранее видеть, действует ли их полис, и избегать задержек в пунктах пропуска.

Реклама

«Важно: если страховой сертификат еще не вступил в силу на момент бронирования, запись в очереди будет оставаться активной до получения статуса „На въезд“. Если же на данный момент страхование не будет действительным — система автоматически отменит запись», — отметил Алексей Кулеба.

Дополнительные возможности для водителей

Кроме статуса проверки, в пользовательском кабинете будет отображаться срок действия страхового сертификата. Это поможет перевозчикам вовремя продлить полис.

Функционал был разработан совместно с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины. По словам вице-премьера, этот шаг поможет избегать лишних рисков.

«Продолжаем развивать єЧергу как сервис, который не только помогает планировать пересечение границы, но и позволяет избежать лишних рисков и задержек для перевозчиков», — подытожил чиновник.

Реклама

єЧерга — последние новости

Напомним, Минразвития обновило систему есть “єЧерга» для автобусов коротких маршрутов. Речь идет о маршрутах протяженностью до 400 км, где один автобус может пересекать границу дважды и более раз в сутки при наличии регулярного разрешения.

К слову, цифровизация украинских границ выходит на новый уровень. Сервис «єЧерга» готовится к масштабному обновлению, которое коснется как обычных путешественников, так и профессиональных перевозчиков.

Новости партнеров