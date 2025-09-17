В кабинете Садового нашли "прослушку": как она выглядит и куда спрятали

Мэр Львова Андрей Садовый / © УНІАН

В кабинете мэра Львова Андрея Садового обнаружили прослушивающее устройство, замаскированное под обычный зарядный блок к радиотелефону.

Об этом сообщил мэр Львова в соцсетях.

«Вот и есть мой рабочий стол. Здесь стоит много телефонов, в том числе специальных. И очень часто я здесь общаюсь с разными уважаемыми людьми. Каково было мое удивление, что телефон начал глючить», — рассказывает Садовый.

Мэр отметил, что телефон отдали специалистам, которые вскрыли зарядное устройство, внутри которого нашли припаянные сим-карту, карту памяти и микрофон.

«И возникает вопрос — а кто это сделал? Если это сделали какие-то иностранные специальные службы. Ну здесь, конечно, уже СБУ и наши контролирующие органы, которые этим занимаются, должны работать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских специальных служб, у меня есть вопрос: зачем делать такую халяву? И так капарно это все делать. Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимаются, дали мне ответ, что это такое», — заявил Садовый.

