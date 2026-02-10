В кабинете топ-чиновницы НАБУ пытались установить прослушку: детали

НАБУ

В кабинете руководительницы подразделения НАБУ зафиксировали попытку установки прослушивающих устройств представителями правоохранительных органов.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает Укринформ.

«Буквально несколько недель назад руководитель подразделения (НАБУ — ред.), которое занимается расследованием коррупции в сфере обороны, устанавливала себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно, это мы уже понимаем, сотрудники одного из правоохранительных органов, установили туда оборудование (для прослушивания — ред.) без всякого решения суда», — сказал он.

Директор НАБУ подчеркнул, что попытка установить устройства для прослушивания является грубым нарушением тайны частной жизни и неприемлемым способом получения каких-либо доказательств. Кривонос также заявил, что ему известны имена и структуры, причастные к этому событию, и они уже осведомлены о том, что их действия отслеживаются ведомством.

