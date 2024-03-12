В Кабмине готовят новые изменения по отпуску: чего ожидать украинцам

Определенная категория украинцев сможет отдыхать 28 дней в году вместо 24.
В Кабмине готовят новый проект Кодекса законов о труде, предусматривающий, в частности, изменение продолжительности отпуска.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Отмечается, что теперь определенная категория украинцев сможет отдыхать 28 дней в году вместо 24. По новому правилу 28 дней смогут отдыхать все работающие полный рабочий день.
В законе также будут являться основные признаки трудовых отношений. Среди них:
- человек лично выполняет работу;
- работа выполняется под контролем работодателя;
- не установлен конкретного объема работ, а работа постоянной;
- человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;
- рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);
- систематическая выплата заработной платы;
- установленный рабочий график;
- возмещение расходов, связанных с выполнением работы.
"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", - сказал заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.
Напомним, в Верховной Раде планируется до конца марта зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Политики рассматривают две модели бронирования.
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