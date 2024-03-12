В Кабмине готовят новые изменения по отпуску: чего ожидать украинцам

Определенная категория украинцев сможет отдыхать 28 дней в году вместо 24.

В Кабмине готовят новый проект Кодекса законов о труде, предусматривающий, в частности, изменение продолжительности отпуска.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Отмечается, что теперь определенная категория украинцев сможет отдыхать 28 дней в году вместо 24. По новому правилу 28 дней смогут отдыхать все работающие полный рабочий день.

В законе также будут являться основные признаки трудовых отношений. Среди них:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретного объема работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", - сказал заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.

Напомним, в Верховной Раде планируется до конца марта зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Политики рассматривают две модели бронирования.

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