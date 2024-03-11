В Кабмине хотят освобождать от мобилизации тех, у кого высока заработная плата – нардеп

В правительстве анонсировали новый подход к бронированию, сообщил нардеп.

В Кабмине планируется привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

По данным нардепа, забронируют всех:

1. Чиновников категории А

2. Рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса поставщиков для ВСУ

3. Рабочих полиции

Бизнес забронируют полностью:

работников топливно-энергетического комплекса

операторов связи

Также получают возможность бронирования:

Кто получает зарплату от 35 000 грн

Уплачивает НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн

Айтовцы, а именно резиденты "Дія сіті", при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн

"Подобное решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богатые не должны рисковать жизнью", – написал он.

Ранее нардеп Руслан Горбенко сообщил, что пока нет юридических оснований отправлять нардепов на фронт. Количество мобилизованных народных избранников не повлияет на ситуацию на фронте.

Накануне стало известно, что в правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.

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