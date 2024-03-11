В Кабмине хотят освобождать от мобилизации тех, у кого высока заработная плата – нардеп

В правительстве анонсировали новый подход к бронированию, сообщил нардеп.
В Кабмине планируется привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.
По данным нардепа, забронируют всех:
1. Чиновников категории А
2. Рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса поставщиков для ВСУ
3. Рабочих полиции
Бизнес забронируют полностью:
- работников топливно-энергетического комплекса
- операторов связи
Также получают возможность бронирования:
- Кто получает зарплату от 35 000 грн
- Уплачивает НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн
- Айтовцы, а именно резиденты "Дія сіті", при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн
"Подобное решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богатые не должны рисковать жизнью", – написал он.
Ранее нардеп Руслан Горбенко сообщил, что пока нет юридических оснований отправлять нардепов на фронт. Количество мобилизованных народных избранников не повлияет на ситуацию на фронте.
Накануне стало известно, что в правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.
Читайте также: