В Кабмине планируют изменить правила отсрочки для студентов и преподавателей: что известно

В Кабмине планируют изменить правила отсрочки для студентов и преподавателей

Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые коснутся студентов и работников образования. После согласования правительством проект закона должен быть зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Основные изменения, которые предлагает Кабмин:

Отсрочка для студентов останется только для тех, кто начал обучение не позже, чем в возрасте, что позволяет проходить базовую военную службу. Они должны учиться по дневной или дуальной форме, и отсрочка будет действовать в пределах нормативного срока получения образования. Это касается студентов заведений профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Отсрочка для ученых и педагогов сохранится для тех, кто имеет ученую степень или работает в учебных заведениях или научных учреждениях с нагрузкой не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, в приложении «Резерв+» заработала новая функция — теперь можно оплатить штраф за неприбытие по повестке. Ранее через приложение можно было заплатить штраф только за несвоевременное обновление данных. Министерство обороны объяснило, как работает новая функция и что нужно знать военнообязанным.

Кабинет Министров принял постановление №916 от 30 июля 2025 года, которое изменяет правила мобилизации в Украине. В частности, женщин будут брать на учет и обяжут пройти ВЛК.