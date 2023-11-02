В Кабмине подтвердили визит фон дер Ляйен в Украину накануне оценки прогресса по евроинтеграции

Лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину накануне объявления результатов относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Соответствующую информацию подтвердила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Действительно ожидаем 8 ноября такое решение (отчет о начале переговоров до вступления в ЕС – ред.). Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии для переговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете", — сообщила она.

Стефанишин добавила, что ожидается, что решение будет положительным.

"И мы надеемся, что будет четко зафиксирован прогресс по 7 шагам, но и будут даны рекомендации, которые дальше реформы видит ЕС по верховенству права", — отметила министр.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что фон дер Ляен будет в Киеве 4 ноября.

Напомним, информация о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев накануне официального обнародования оценки ЕС появилась в начале октября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и предположил, что "она не поехала бы туда накануне публикации отчетов о расширении Еврокомиссии, если бы не было хороших новостей".

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

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