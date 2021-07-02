В Кабмине рассказали, что будет с отопительным сезоном в Украине в этом году

В Кабмине рассказали, что будет с отопительным сезоном в Украине в этом году

Подготовка к отопительному сезону уже началась, говорит Шмыгаль.

Отопительный сезон 2021/22 в Украине начнется вовремя. Этот вопрос находится на личном контроле премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству 2 июля в Верховной Раде.

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Шмыгаль отметил, что отопительный сезон начнется вовремя и подготовка к нему находится на его контроле лично и профильных министерств — Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики.

"О ситуации с подготовкой теплоэлектроцентралей к отопительному сезону — это комплексный вопрос. Сейчас профильные министерства с НАК "Нафтогазом" решают вопрос подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", — заявил премьер.

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Шмыгаль также напомнил, что в этом году отопительный сезон в Украине тоже были проведены без срывов и опозданий.

"Люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле и в Новояворовске. Относительно подготовки этого отопительного сезона: она начата, введены соответствующие распоряжения правительства", — добавил глава правительства.

Напомним, 9 июня Кабинет министров одобрил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022. Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачки.

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