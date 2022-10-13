В Кабмине рассказали, когда и как начнется отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без перенесений и изменений.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя — как только среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех дней.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства Украины.

"Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений! Он начнется как и планировали: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8°C. Даже погода на нашей стороне", — отметил Алексей Чернышев.

По его словам, в почти 4 тысячах населенных пунктах снова есть свет. Через двое суток удалось быстро отремонтировать повреждения от ракетной атаки врага. Чернышев подчеркнул, что правительство и местные власти сплочены и едины как никогда.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%. В первой декаде октября этот показатель должен приблизиться к 100%.

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