В Каховское водохранилище вернулась вода: как это повлияет на боевые действия, что показывают спутниковые снимки

Бывшее Каховское водохранилище снова наполняется водой, насколько это естественный процесс и что означает с точки зрения проходимости и возможностей десантных операций.

Каховское водохранилище даже после подрыва российскими оккупантами ГЭС остается очень труднопроходимой местностью, о которой в военном плане можно упоминать только в таком ключе.

Об этом говорят публичные снимки Sentinel от Европейского космического агентства, прямо показывающие, что вариант, когда спущенное Каховское водохранилище упростит десантные операции — маловероятен. Для этого можно сравнить снимки с 11 марта 2024 года и 28 октября 2023 года.

Об этом пишет Defence Express.

В частности, в конце октября прошлого года бывшее Каховское водохранилище выглядело так:

Каховское водохранилище 28 октября 2023 года / Фото: Defence express

В целом Днепр уже вернулся к историческому руслу, а вся местность максимально напоминает то, что изображено на исторических картах — Великий Луг. Но в середине марта 2024 года эта самая местность выглядит так:

Каховское водохранилище 11 марта 2024 года/Фото: Defence Express

Очевидно, из-за естественных процессов с таянием снега — значительные площади снова ушли под воду. А это значит, что когда вода снова уйдет, то это будут очень слабые грунты, где не пройдет какая-либо техника, включая амфибийную.

Также приведем более детализированные снимки.

Наибольшие изменения заметны к востоку от Энергодара/Фото: Defence Express

Напротив самой Запорожской атомной электростанции, где ширина Днепра стала значительно больше у правого берега:

Напротив ЗАЭС ширина Днепра стала значительно больше у правого берега/Фото: Defence Express

А также к востоку от нее в районе Нововоронцовки и Осокоровки, где ширина водной поверхности фактически вернулась к уровню подрыва Каховской ГЭС:

Здесь ширина водной поверхности фактически вернулась к уровню подрыва Каховской ГЭС/ Фото: Defence Express

В нижнем течении изменения меньше. Ниже на снимках район поселков Дудчаны и Большая Лепетиха:

Район поселков Дудчаны и Большая Лепетиха/Фото: Defence Express

Также меньше изменения сразу к югу от Запорожья, но все равно речь идет о малопроходном пространстве.

Здесь остается малопроходное пространство/Фото: Defence Express

Таким образом, несмотря на то, что Каховское водохранилище было спущено, сама местность — Великий Луг наименее применима к любым продвижениям. Потому что есть сочетание русла самого Днепра, поймы, заболоченные и подтопленные участки.

И это и есть естественное состояние Великого Луга — минимальный уровень воды в сентябре — октябре, а с началом весны и половодья и до середины лета — превращение в почти сплошное водное пространство.

Ранее показали дно Каховского водохранилища после уничтожения россиянами ГЭС и дамбы. Оно поросло травой и выглядит как футбольное поле.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, вызванного подрывом Каховской ГЭС, – по меньшей мере $2 млрд.

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