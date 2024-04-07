В Каховское водохранилище возвращается вода – эколог объяснил причину

В Херсонской области в Каховское водохранилище, после подрыва оккупантами ГЭС 6 июня 2023 года, снова начала прибывать вода. Спутниковые снимки показали, что значительная часть ранее осушенной территории водохранилища на сегодняшний день покрыта водой.

О причинах "Суспільному" рассказал эколог Вадим Манюк.

Как отметил эколог, сейчас пошел спуск воды, накопившейся в верховьях Днепра во время зимы. Вода прибывает по руслу Днепра и разливается.

"Но там есть такая закономерность: в некоторых участках Большого Луга есть места, которые раньше называли лиманы – это такие наиболее пониженные части, куда вода всегда прибывала весной и держалась там весь сезон. Они к лету постепенно пересыхали, но это были такие озерные системы, которые держали большое количество воды. Сейчас происходит то же самое, то есть больше воды сейчас в тех местах, которые раньше назывались лиманами. Такого не было 65 лет. То, что это происходит, это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Большого Луга, который может возродиться, были, им жизненно нужно весеннее половодье. Если этого не будет – плавные просто деградируют: не будет того эффекта, которого мы ожидаем", — отметил Манюк.

То, что происходит, по словам эколога, не совсем естественная причина. Поскольку весь каскад реки Днепр регулируется несколькими гидроузлами электростанции, то, что там есть вода – это результат управления этим каскадом. То есть люди, управляющие каскадом, сейчас пустили воду в таком количестве, что она частично заполнила Большой Луг.

"Получилось ли это спонтанно или сознательно — я пока об этом не знаю, но это чрезвычайно хорошо для Большого Луга, потому что он как губка сейчас наберет в себя воду, как должно быть в природе, и эта вода просто даст начало жизни и расцвету тех экосистем, которые на первой стадии формирования очень в этом нуждаются", — говорит эксперт.

Он отметил, что мы должны имитировать примерно тот режим, который существовал в природе. В природе большая вода приходила в Днепр весной. Потом постепенный уровень снижался к концу лета и осенью обычно уровни были очень низкие — и это было нормально. Поэтому осенью хорошо, что не давали туда чрезмерно воду, она там не требовалась в этот момент.

Вадим Манюк объяснил, что в Каховском водохранилище уровень поднимался на 7-8 метров в разных участках и выше. Сейчас этот подъем составляет 1,5-2 метра и это совершенно разная ситуация.

"Сейчас какая-то часть Луга остается сухая, какая-то часть – это небольшие глубины, они хорошо прогреваются – это хорошие нерестилища. А если это будет более высокий подъем – то они будут просто затоплены, снова станут водной пустыней. По сути, мы когда говорим о пустыне, надо понимать что и затопленная территория — это тоже может быть пустыня. Когда это однообразная глубина по всей акватории — это не хорошо", — рассказал эколог.

По его словам, вода в Каховском водохранилище положительно отразится на экологии. Потому что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, на месте, где был Великий Луг, это экосистемы связаны с водой. Если это озерные системы, само собой, что в озере должно быть достаточное количество воды для нереста рыбы, для формирования зон зарастания водной растительностью.

"Если сейчас бы воды было мало – то к концу лета там было бы пересыхание, и тогда эти молодые леса могли просто высохнуть. Это очень опасно. Это все было водохранилищем и мы ничего не можем сейчас прогнозировать точно. Но можно сказать очень приблизительно, что если нового прибытия воды не будет в таких объемах, как сейчас, то этого хватит, чтобы за месяц, может даже меньше, чтобы вода вся взошла к морю и пришла к тому уровню, который был осенью… Хорошо, когда в плавнях Днепра вода пульсирует: то есть она приходит, наполняет плавни и затем уходит из плавней. Колебания уровня для таких систем нужны: то есть сначала течение из Днепра в плавне, а затем из плавней в Днепр. Это постоянное движение оживляет систему: она лучше насыщается кислородом. Экосистема более стабильна, более полноценна живая жизнью, и поэтому так должно быть", — резюмировал эколог Вадим Манюк.

Напомним, Кабмин решил судьбу земли, где находилось Каховское водохранилище: что с ней будет теперь.

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