В Каховском водохранилище недостаточно воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС

Угрозы аварии на ЗАЭС пока нет, поскольку все реакторы станции остановлены.

Уровень воды в Каховском водохранилище, которое мелеет после российского теракта на дамбе, вечером четверга, 8 июня, упал "ниже критического порога в 12,7 метра" и уже недостаточен для охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона.

"Уровень воды уже 12,5 метров. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда мы уже не можем производить водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", — заявил он.

По словам Сироты, падение воды, возможно, остановится на уровне около трех метров.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, которым оно было до строительства самого водохранилища", – пояснил он.

Игорь Сирота предположил, что при нынешних темпах снижения уровня воды на 1 метр в сутки, обмеление водохранилища будет продолжаться еще 7-8 дней.

Также читайте Подрыв Каховской ГЭС: британская разведка предупредила о новой природной беде

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший Запорожскую АЭС на следующей неделе, объявил, что воду больше нельзя будет откачивать, если ее уровень опустится ниже порога 12,7 метра.

Топливо активной зоны реактора и топливо, находящееся в резервуарах для хранения, во избежание аварии термоядерного синтеза и радиоактивных выбросов в окружающую среду требует постоянного охлаждения.

Однако большой бассейн охлаждения, расположенный вблизи атомного объекта, по словам Гросси, "заполнен и содержит достаточно запасов воды для питания станции в течение нескольких месяцев, поскольку шесть реакторов [ЗАЭС] остановлены".

Напомним, после преступного подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС Запорожская атомная электростанция не работает.

Читайте также: