В каких городах украинцам предлагают самые высокие и низкие зарплаты: названы профессии

В Украине самые высокие зарплаты предлагают в Киеве – в среднем 20 000 грн. А вот самая плохая ситуация с оплатой труда в Сумах, где в среднем предлагают 12 800 грн.

Об этом говорится в данных большого кадрового портала.

Отмечается, что разница в предложенных зарплатах немалая: от 70 000 грн у медиабаеров (специалистов, продвигающих и размещающих рекламную продукцию на информационных площадях) и военнослужащих, до 6 700 у руководителей кружков.

Львов очутился на втором после Киева месте по размерам зарплат. Здесь в среднем предлагают 18000 грн.

"Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам — в среднем 60 000 грн. Меньше всего — педагогам-организаторам и просто организаторам, 9 900 грн", — говорится в сообщении.

Сразу в трех городах предлагают в среднем 17 500 грн. Речь идет о Днепре, Одессе и Ужгороде.

В частности, в этих городах больше всего предлагают топ-менеджерам и военнослужащим, в среднем 55 000 грн. Зато гораздо меньшую зарплату – 9000 грн – уборщицам.

В то же время в Сумах зафиксированы самые низкие зарплаты — в среднем 12 800 грн. Здесь готовы платить:

больше всего – военнослужащим, в среднем 72 500 грн;

меньше всего – уборщицам, 7 000 грн.

Чуть лучше ситуация в Кривом Роге.

По данным кадровиков, оплата труда такова: больше всего – у военнослужащих, в среднем 72 500 грн, меньше – у уборщиц, 6 900 грн.

Отметим, что с 2024 года в Украине минимальная зарплата будет составлять 7100 с января, а уже с июля — 8000 гривен.

Кроме того, в Украине без опыта работы можно зарабатывать от 30 тысяч гривен. В частности, это предложения водителям, риелторам и официантам.

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