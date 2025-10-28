Проблемы с отоплением могут обостриться в Кривом Роге, Чернигове и Одессе — эксперт / © Фото из открытых источников

В Украине постепенно уменьшается количество городов с централизованным теплоснабжением , поскольку все большее количество общин переходят на индивидуальные системы отопления.

Об этом во время эфира «Вечер.LIVE» сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением — Кривой Рог, Чернигов и Одесса.

"Эти города исторически остаются самыми уязвимыми с точки зрения стабильного обеспечения теплом", - отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что правительство сейчас готовит решение, которое должно упростить процедуру установления индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Однако, по его словам, этот процесс нужно ускорить, чтобы домохозяйства могли самостоятельно обеспечивать отопление без привязки к централизованным системам.

Напомним, Украина официально начала отопительный сезон, несмотря на системные атаки России на энергетическую и тепловую инфраструктуру.