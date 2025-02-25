В каких городах Украины самый лучший и самый плохой эмоциональный комфорт – рейтинг

тиЗа год эмоциональная связь украинцев со своими городами значительно ослабла.

Украинцы стали менее удовлетворены своими населенными пунктами. Показатель эмоционального восприятия упал, особенно среди людей среднего возраста и имеющих низкий доход.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Rating Lab, презентовавшего новое исследование.

За год эмоциональное восприятие населённых пунктов ухудшилось – средний показатель упал с 0,68 до 0,45. Люди стали меньше оценивать красоту, живость и комфорт своих городов и сел.

Жители Киева, Харькова и Львова лучше воспринимают свои города

Высокий уровень эмоционального комфорта зафиксирован в Киеве (1,5), Харьковской (1,1) и Львовской (0,8) областях. Зато Херсонщина и Кировоградщина имеют самые плохие оценки.

Эмоциональный комфорт в городах и селах снижается

По сравнению с 2023 годом люди стали менее довольны местами, где они живут. Все показатели упали, кроме уникальности. Херсонщина, Кировоградщина и Николаевщина – области с наихудшими оценками. Жители этих регионов менее всего довольны своим окружением. Их города и села имеют отрицательные или нулевые оценки по уровню эмоционального восприятия.

Чем выше доход – тем лучше воспринимается город

Исследование показало: люди с большими доходами лучше оценивают место своего жительства. А те, кто имеет меньшие финансовые возможности, ставят более низкие баллы.

Младшие люди менее довольны своими городами, чем старшие

Самые низкие оценки эмоционального комфорта дали люди в возрасте 35-49 лет (0,3), в то время как самые старшие жители (65+) оценивают свои города и деревни выше (0,6).

Областные центры имеют лучшие оценки, чем малые города и деревни

Жители областных центров воспринимают свой город с показателем 1,1, в то время как в малых населенных пунктах этот уровень значительно ниже.

Почему люди стали менее довольны своим городом

За год оценки упали из-за снижения таких характеристик, как красота, любопытство и комфорт. Единственный неухудшившийся критерий – уникальность населенных пунктов. Запорожская и Полтавская области – нулевые оценки эмоционального комфорта Жители этих регионов не испытывают ни положительных, ни негативных эмоций по отношению к своим населенным пунктам.

Украинцы стали менее эмоционально привязаны к своим городам

По сравнению с прошлым годом, уровень удовлетворенности жизнью в своем городе или селе значительно снизился во всех возрастных и социальных группах.

Напомним, Украина поднялась самое высокое за последнее десятилетие в рейтинге сильнейших паспортов, заняв 30 место.

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