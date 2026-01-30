- Дата публикации
В каких городах усилят защиту от российских дронов: Зеленский рассказал
Владимир Зеленский приказал усилить защиту ряда регионов от дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетные направления для укрепления малой противодроновой ПВО, среди которых наибольшее внимание будет уделено защите Херсона, Никополя и Сумщины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Зеленский подчеркнул, что для противодействия террору согласовали создание специального командования в структуре Воздушных сил, которое будет отвечать исключительно за малую противодроновую оборону. Это решение предполагает не только новые подходы к управлению, но и существенное увеличение количества оборонных рубежей и защитных линий по всей стране.
«Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также пограничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное сафари против людей. Каждый день — их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших ответных действий», — заявил Владимир Зеленский.
Также Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и военному руководству масштабировать борьбу с Шахедами и другими ударными БпЛА. Главной задачей нового подразделения станет распространение успешного боевого опыта лучших частей на все силы обороны, чтобы эффективные решения работали для защиты каждого подразделения и населенного пункта.
Последние новости об атаках РФ по гражданским
Напомним, 30 января, россияне атаковали маршрутку в Херсоне. Местные власти сообщают о погибших и пострадавших. Позже российские военные еще раз атаковали общественный транспорт в Херсоне. На этот раз они из дрона ударили по троллейбусу в Днепровском районе.
Также ранее сообщалось, что в Херсоне российский беспилотник типа «Молния» попал в многоэтажку. Ранения получила 72-летняя женщина.
В Сумской области российские дроны убили супругов при попытке выйти из оккупации. 52-летняя Валентина и 54-летний Валерий Клочковы погибли на полпути к подконтрольной Украине территории. Племянник погибшего Александр рассказал о жизни супругов.