В каких городах усилят защиту от российских дронов: Зеленский рассказал

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетные направления для укрепления малой противодроновой ПВО, среди которых наибольшее внимание будет уделено защите Херсона, Никополя и Сумщины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Зеленский подчеркнул, что для противодействия террору согласовали создание специального командования в структуре Воздушных сил, которое будет отвечать исключительно за малую противодроновую оборону. Это решение предполагает не только новые подходы к управлению, но и существенное увеличение количества оборонных рубежей и защитных линий по всей стране.

«Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также пограничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное сафари против людей. Каждый день — их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших ответных действий», — заявил Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и военному руководству масштабировать борьбу с Шахедами и другими ударными БпЛА. Главной задачей нового подразделения станет распространение успешного боевого опыта лучших частей на все силы обороны, чтобы эффективные решения работали для защиты каждого подразделения и населенного пункта.

Последние новости об атаках РФ по гражданским

Напомним, 30 января, россияне атаковали маршрутку в Херсоне. Местные власти сообщают о погибших и пострадавших. Позже российские военные еще раз атаковали общественный транспорт в Херсоне. На этот раз они из дрона ударили по троллейбусу в Днепровском районе.

Также ранее сообщалось, что в Херсоне российский беспилотник типа «Молния» попал в многоэтажку. Ранения получила 72-летняя женщина.

В Сумской области российские дроны убили супругов при попытке выйти из оккупации. 52-летняя Валентина и 54-летний Валерий Клочковы погибли на полпути к подконтрольной Украине территории. Племянник погибшего Александр рассказал о жизни супругов.