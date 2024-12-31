В каких областях в 2024 году воздушные тревоги были самыми длинными и короткими: рейтинг

Печальные лидеры по количеству и продолжительности воздушных тревог – Харьковщина и Донетчина.

Стало известно, в каких областях чаще и дольше всего объявляли воздушную тревогу в течение 2024 года.

Об этом сообщает Ua War Infographics (данные по состоянию на 11:34 30 декабря).

Самой продолжительной воздушная тревога была в Донецкой области – всего 165 дней. А больше всего тревог было в Харьковской области – 2062 раза. Если сложить эти разы вместе, то получится 140 дней.

Третья в этом печальном рейтинге – Сумщина. Там сигналы воздушной тревоги прозвучали 1548 раз, что составляет 127 дней.

Меньше всех регионов воздушная тревога звучала на Закарпатье – 183 раза, что всего равно 7 дням.

Наиболее и наименее "тревожные" области / Инфографика UA War Infographics

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.