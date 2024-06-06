В каких областях прогнозируют дожди и грозы: погода на 7 июня

В Украине 7 июня будет тепло. А вот с 10 июня ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и центральных областях, днем будет +17+22 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

7 июня в столице — сухая солнечная пауза среди дождливых рабочих будней. Температура воздуха в столице +25+27 градусов.

Кратковременные дожди и грозы, а во время грозы - шквалы и временами град ожидаются только в западных областях Украины.

В большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, разве что в Луганской области — локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14+19 градусов. В течение дня в Украине +24+29 градусов, в южной части +27+32 градуса.

На востоке завтра возможны сильные порывы северо-западного ветра.

Напомним, Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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