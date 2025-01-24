В каких областях Украины разбушуется непогода на выходных, 25-26 января

В выходные ожидаются туман и облачность с прояснениями.

Суббота и воскресенье – 25-26 января – в Украине будут преимущественно облачными. В некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осадки, небольшой дождь или мокрый снег, пройдут 25 января на юге, в центре и на востоке. Остальное время — без существенных осадков. Ветер ожидается южных направлений, в субботу — умеренный или небольшой, в воскресенье ветер усилится до порывистого", — написала она.

Температура воздуха, по данным синоптики, будет повышаться.

Завтра, 25 января, в течение дня +3+7, в южной части +6+11 градусов.

В воскресенье, 26 января, ожидается в течение дня +5+10, на юге +7+12 градусов. В дальнейшем в Украине потеплеет еще несколько градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье облачно, в воскресенье усилится ветер. Без существенных осадков. В дневные часы в столице ожидается температура воздуха в субботу +4+6 градусов, в воскресенье потеплеет до +6+8 градусов.

"Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно кое-где до +12+15 градусов", — отметила она.

Ранее сообщалось, какой будет погода сегодня, 24 января. Придут ли в Украину морозы читайте в новости.

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