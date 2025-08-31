- Дата публикации
В каких областях Украины зафиксировали нарушения со стороны ТЦК: официальные данные
По информации ОК "Север", большинство случаев носят манипулятивный характер, но подтвержденные факты обнаружены в Киеве, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ сообщило о результатах мониторинга работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в августе.
Соответствующую информацию обнародовали в Telegram.
В рамках инициативы Генштаба идет обновление подходов к работе ТЦК в главных целях — обеспечить максимальную прозрачность и открытость их деятельности для общества.
За месяц в зонах ответственности подчиненных центров распространялась информация о 41 инциденте с участием военнослужащих ТЦК. В то же время, как уточняют в командовании, 87% этих случаев носят манипулятивный характер и могут свидетельствовать о попытках отдельных лиц целенаправленно дискредитировать законную деятельность ТЦК и снизить уровень доверия к процессу мобилизации.
Среди подтвержденных фактов установлены пять инцидентов:
Киев, Полтавская и Черкасская области – по одному случаю, продолжается расследование;
Черниговщина — два инцидента, один из них находится в стадии расследования, другой завершился привлечением военнослужащего к ответственности.
В командовании подчеркнули, что все подтвержденные случаи рассматриваются в установленном порядке, а обновленная система работы ТЦК должна гарантировать контроль и прозрачность во избежание злоупотреблений.
Ранее сообщалось, в Запорожской области мобилизовали мужчину, который сам воспитывает двоих детей.