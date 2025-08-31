В каких областях Украины зафиксировали нарушения со стороны ТЦК: официальные данные

Рейд ТЦК

Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ сообщило о результатах мониторинга работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в августе.

Соответствующую информацию обнародовали в Telegram.

Нарушения ТЦК. / © Оперативное командование "Север"

В рамках инициативы Генштаба идет обновление подходов к работе ТЦК в главных целях — обеспечить максимальную прозрачность и открытость их деятельности для общества.

За месяц в зонах ответственности подчиненных центров распространялась информация о 41 инциденте с участием военнослужащих ТЦК. В то же время, как уточняют в командовании, 87% этих случаев носят манипулятивный характер и могут свидетельствовать о попытках отдельных лиц целенаправленно дискредитировать законную деятельность ТЦК и снизить уровень доверия к процессу мобилизации.

Среди подтвержденных фактов установлены пять инцидентов:

Киев, Полтавская и Черкасская области – по одному случаю, продолжается расследование;

Черниговщина — два инцидента, один из них находится в стадии расследования, другой завершился привлечением военнослужащего к ответственности.

В командовании подчеркнули, что все подтвержденные случаи рассматриваются в установленном порядке, а обновленная система работы ТЦК должна гарантировать контроль и прозрачность во избежание злоупотреблений.

