В каких регионах больше готовы к мобилизации — результаты опроса

Опрос выявил, что жители центральной Украины имеют более высокую готовность приобщиться к мобилизации, а стремление избегать мобилизации наиболее распространено в восточном регионе.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обнародовал результаты общенационального опроса, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года.

Респондентам предлагалось дать оценку действиям большинства знакомых призывного возраста и способных по состоянию здоровья в ситуации военной мобилизации.

Определяя реакцию своих близких и знакомых на процесс мобилизации, респонденты отмечают наличие проблемы уклонения от этого процесса. В частности, 25% опрошенных отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% отмечают, что некоторые знакомые избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными”, — отмечают социологи.

О том, что "в основном готовы быть мобилизованными" сказали 10% опрошенных и 18% отметили, что им трудно определиться и не могут ответить.

Комментируя эти ответы, социологи резюмировали, что готовность к мобилизации в Украине находится не на низком, а на среднем уровне.

Также оказалось, что стремление избегать мобилизации более распространено в восточном регионе. Здесь 39% опрошенных указали, что большинство их знакомых, которые могут подлежать мобилизации, пытаются избежать этого, тогда как в южном регионе соответствующая доля составляет 32%, в западном регионе — 29%, а наименьшей (15%) она оказалась в центральном регионе. .

"Но и высокую меру готовности приобщиться к мобилизации отмечала примерно одинаковая (5-9%) доля опрошенных на Востоке, Юге и Западе, и немного больше (15%) эта доля находится в центральном регионе", — отмечают социологи.

Опрос проводился методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 36% процентов украинцев считают уровень мобилизации в Украине недостаточным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

Читайте ведущие новости дня: