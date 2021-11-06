В каких регионах больше всего зараженных COVID-19: статистика в регионах

За сутки коронавирус подтвердили в более 25 тысяч украинцев.
За прошедшие сутки, 5 ноября, больше всего случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426). Всего за сутки – больше 25 тыс. подтвержденных случаев заражения по всей Украине.
Такие данные Министерства здравоохранения.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки 5 ноября 2021 года:
- г. Киев – 1426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2616 случаев;
- Донецкая область – 1408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровенская область – 1079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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