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В каких регионах больше всего зараженных COVID-19: статистика в регионах

В каких регионах больше всего зараженных COVID-19: статистика в регионах

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

За сутки коронавирус подтвердили в более 25 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки, 5 ноября, больше всего случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426). Всего за сутки – больше 25 тыс. подтвержденных случаев заражения по всей Украине.

Такие данные Министерства здравоохранения.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки 5 ноября 2021 года:

  • г. Киев – 1426 случаев;
  • Винницкая область – 781 случай;
  • Волынская область – 466 случаев;
  • Днепропетровская область – 2616 случаев;
  • Донецкая область – 1408 случаев;
  • Житомирская область – 834 случая;
  • Закарпатская область – 345 случаев;
  • Запорожская область – 1096 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 881 случай;
  • Киевская область – 876 случаев;
  • Кировоградская область – 173 случая;
  • Луганская область – 513 случаев;
  • Львовская область – 1465 случаев;
  • Николаевская область – 715 случаев;
  • Одесская область – 2177 случаев;
  • Полтавская область – 963 случая;
  • Ровенская область – 1079 случаев;
  • Сумская область – 960 случаев;
  • Тернопольская область – 746 случаев;
  • Харьковская область – 1535 случаев;
  • Херсонская область – 808 случаев;
  • Хмельницкая область – 1057 случаев;
  • Черкасская область – 669 случаев;
  • Черновицкая область – 511 случаев;
  • Черниговская область – 963 случая.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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