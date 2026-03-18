В каких регионах чаще всего выключают свет и почему вернули графики — объяснение экспертов

В Киеве и ряде других регионов Украины в последнее время ужесточились графики отключений электроэнергии. Причины этого эксперты объясняют сочетанием нескольких факторов, влияющих на стабильность энергосистемы.

Об этом говорится в «Телеграфе».

Почему вернули отключение

По словам энергетических специалистов, ключевых факторов несколько.

Погодные условия

Облачность и понижение солнечного излучения уменьшают эффективность солнечных станций с 22% до 7% от установленной мощности, что ежедневно сокращает выработку около 800 МВт·ч.

Рост потребления электроэнергии

Снижение среднесуточной температуры на 1°C прибавляет примерно 200 МВт·ч потребления.

Ремонт атомных блоков

Два блока АЭС выведены в ремонт ранее планируемого срока, чтобы подготовить систему к летнему пику потребления. По словам Александра Голидры, главы Лиги энергетического развития Украины, «вывод блоков в ремонт делается с прицелом на будущее, когда потребление вырастет из-за высоких температур».

Уменьшение импорта электроэнергии

Венгрия прекратила поставки электроэнергии из-за собственного дефицита, а Словакия расторгла договор на аварийную диспетчерскую помощь. Суммарно это привело к снижению доступной мощности почти на 1,6 ГВтч, что эквивалентно выработке одной Хмельницкой АЭС.

Как говорит энергетический эксперт Станислав Игнатьев, дефицит электроэнергии усиливается из-за одновременного падения генерации солнечных станций, увеличенного потребления и снижения импорта.

«Эта комбинация факторов заставляет усиливать графики отключений, чтобы избежать критических аварий в сети», — Игнатьев.

Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра добавил, что продолжительность ремонтов и интенсивность отключений зависят от погодных условий и потенциальных обстрелов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что летом страна может столкнуться не только с угрозами энергетических объектов, но и с попытками ограничить доступ к воде.

Между тем , ситуация с графиками отключений остается нестабильной, поэтому специалисты призывают граждан быть готовыми к изменениям в расписании и рационально использовать электроэнергию.