В каких случаях банки могут списывать деньги с карты без вашего ведома и что делать в таком случае

В каких случаях банки могут списывать деньги с карты без вашего ведома и что делать в таком случае

Многие украинцы сталкивались с такой проблемой, когда внезапно с банковского счета списывали определенную сумму без ведома владельца самой карты. В каких случаях банк может списывать деньги и что делать: читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказал изданию "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, просто так банк не может списать средства с банковской карты или счета. На все должна быть причина. Поэтому следует заранее выяснить, в каких случаях банк имеет право списывать деньги.

Причин может быть много, но чаще всего у украинцев автоматически списывают средства с банковской карты при оплате различных услуг (как самого банка, так и посторонних организаций). К примеру, если вы подключаете автосписание и забываете, или и вовсе делаете это случайно. Часто это столь небольшие суммы, что людям не хочется связываться с судебными исками.

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Что советует эксперт в этом случае? Старайтесь следить за своими расходами, тогда вы сможете избежать переплат. Также обращайте внимание на сервисы, которыми вы пользуетесь. Ведь многие сегодня доступны в формате подписки.

Также следует обратить внимание на новые правила. Например, в 2021 году банкам разрешили автоматическое списание со счетов украинцев долгов по требованию государственного исполнителя.

По словам Сергея Родлера, ранее в такую ​​ситуацию могли попасть только должники, которые не платили алиментов. В настоящее время автоматическое списание денег для погашения просроченной задолженности возможно в случае долга по кредиту, по ЖКХ, при неуплате штрафов или заработной платы работникам. Здесь также нужно учесть, что списанная с карты сумма будет больше, ведь в нее войдут также пеня, сборы и исполнительные расходы.

Списание денег с банковской карты: когда это мошенники

Бывают и такие случаи, когда автоматическое списание денег происходит не для погашения просроченной задолженности или оплаты различных услуг, а из-за действий мошенников.

Незаконных схем существует очень много и они часто меняются. К примеру, сегодня довольно часто мошенники выманивают личные данные для списания средств с карты, чтобы якобы зачесть "тысячу за вакцинацию". Если они получают доступ к профилю, то могут за несколько минут оформить виртуальную карточку и снять все ваши деньги.

Что советует эксперт в этом случае? Попытайтесь сразу заблокировать свои банковские счета. Для этого нужно обратиться в свой банк, а затем к правоохранителям. Однако нужно быть готовым к тому, что банк будет долго проверять эту ситуацию в рамках стандартной процедуры. Кроме этого, чаще всего потом в возврате средств отказывают.

Почему списанные мошенниками средства тяжело вернуть?

Чтобы мошенники списали средства с вашего банковского счета, им нужно знать ваши персональные данные, пин-код и пароль. Поэтому главным аргументом банка является — клиент сам виноват. Конечно, правоохранители возбудят уголовное дело, но существует очень малая вероятность, что вам удастся вернуть деньги. Однако шансы значительно возрастают, если ваше дело вызовет широкий резонанс и банк не захочет терять свою репутацию.

А еще эксперт советует внимательно читать все заключенные соглашения, своевременно уплачивать свои штрафы и счета, не раскрывать личные данные третьим лицам. Тогда вы можете избежать несанкционированного списания средств со счета.