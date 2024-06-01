"Могут забрать, даже если обновленный Резерв+": в ТЦК прокомментировали скандалы с бусами на улицах

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны носить с собой документы, своевременно обновлять свои данные и регулярно проходить ВЛК.

В Украине 18 мая вступил в силу закон, установивший новые правила мобилизации и военного учета. На фоне сообщений о злоупотреблениях, совершенных представителями военкоматов во время мобилизационных мероприятий, в ТЦК объяснили, существуют ли законные основания для того, чтобы забрать человека прямо с улицы и отвезти в территориальный центр комплектования.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко в эфире "Радио Свобода".

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Военный пояснил, что в рамках мобилизационных мероприятий, продолжающихся после вступления в силу нового закона о мобилизации, специальные группы оповещения проверяют документы у мужчин на улицах и осуществляют вручение повесток. Он отметил, что в составе таких групп обязательно есть представители Национальной полиции.

Бондаренко также напомнил, что новый закон обязывает всех мужчин призывного возраста носить с собой удостоверения личности и военно-учетные документы. Если во время проверки документов их нет, это является нарушением требований закона и основанием для задержания.

"Этот акцент, что ТЦК кого-то сажает в "бус" – не ТЦК сажает в "бус", а полиция, которая находится в составе группы оповещения... Она предлагает гражданину выполнить законные требования... Если нет документов с собой, то, согласно действующему законодательству, это вообще правонарушение, то есть это сразу нужно выписывать штраф", – объяснил представитель ТЦК.

По его словам, основанием для принудительного "путешествия" в ТЦК может быть и отсутствие актуальных данных о прохождении военно-врачебной комиссии, даже после обновления других данных в приложении "Резерв+".

"Если человек обновил данные через "Резерв+", а сейчас он общается с представителями ТЦК и мы понимаем, что этот человек давно уже не проходил ВЛК, то есть обновил свои данные не полностью, то мы предлагаем ему явиться в ТЦК в кратчайшие сроки и пройти ВЛК. И если у человека нет законных оснований для отсрочки, то по закону о мобилизации мы направляем его в учебный центр", – отметил Александр Бондаренко.

Напомним, в Черновцах произошла драка с участием работника ТЦК. Полиция зарегистрировала обращение 43-летнего жителя Киева, который сообщил, что его ударил представитель военкомата.

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