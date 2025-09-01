В каких случаях можно не платить штраф за превышение скорости: объяснение юристов

Штраф / © УНИАН

Реклама

В Украине за превышение скорости полиция выписывает штраф водителям 340 гривен. Впрочем, есть ситуации, когда его можно обжаловать и отменить через суд.

Об этом объясняет "Твоя Машина".

Когда можно не платить штраф

Как известно, система автофиксации работает просто:

Реклама

камера измеряет скорость

считывает номер автомобиля

отправляет данные полиции;

владелец транспортного средства получает письмо со штрафом.

И, казалось бы, ошибки быть не может. При этом есть нюансы в законе, которые следует учитывать.

Фотокамеры должны стоять в зонах, где предупреждает знак 5.70. Его нужно размещать так, чтобы водитель мог раньше времени увидеть», — объясняет адвокат Александр из Харькова.

Поэтому следует учитывать, что знак должен присутствовать и не спрятан за деревьями или зданиями. В противном случае сам факт превышения уже не анализируется – дело касается только соблюдения процедуры.

К примеру, в Харькове водитель обжаловал штраф за превышение на 19 км/ч, доказав, что знак перед камерой был закрыт грузовиком во время ремонта дороги. Штраф был отменен в суде. Такие решения не единичны: известно, что в Киеве дело выиграл водитель, оштрафованный в месте, где табличку с предупреждением вообще не установили.

Реклама

«Не следует сразу платить, если есть сомнения. Следует проверить место фиксации и при необходимости сфотографировать отсутствие знака», — призывает также юрист Ирина из Днепра.

Она настоятельно советует водителям хранить эти доказательства — они могут пригодиться во время суда.

Следовательно, полиция и коммунальные службы обязательно должны выполнить все требования, чтобы выписать штраф водителю. Отсутствие предупреждения о работе камер означает, что штраф незаконный.

Ранее патрульная полиция Киева объяснила ситуацию с военным, оштрафованным за нарушение правил дорожного движения.

Реклама

Речь идет об инциденте, произошедшем 23 августа около 16:50. По данным полиции, патрульные остановили автомобиль Land Rover, двигавшийся по городу с превышением скорости — 79 км/ч. За рулем находился военнослужащий, и он не отрицал своего нарушения и попросил оформить документы как можно скорее. Он оплатил штраф в размере 340 гривен на месте.

Полиция также уточнила, что в момент остановки автомобиля в Киеве не было воздушной тревоги. Военные направлялись на выполнение еще не начавшейся задачи. Правоохранители призвали СМИ и общественность доверять только проверенной информации.