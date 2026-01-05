ТСН в социальных сетях

Украина
878
1 мин

В каких случаях наследство забирает государство: что говорит закон

В Украине спорные наследственные проблемы определения или раздела земли, квартиры или дома решают суды.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Недвижимость переходит в категорию вымершего наследия при возникновении ряда причин

Спорные наследственные вопросы разрешаются в судебном порядке. Однако есть и ситуации, когда наследство есть, а наследника — нет.

Гражданский кодекс Украины определяет выморочность наследства, то есть оставшееся от владельца (наследодателя) и не перешедшее к другому лицу (наследнику), напоминает Минюст Украины.

В каких случаях наследство переходит государству:

  • нет наследников ни по закону, ни по завещанию

  • все наследники официально отказались от наследства

  • наследники не приняли наследство в установленный срок

  • наследников лишили права на наследование по решению суда

Кто может обратиться в суд и что происходит с имуществом

Согласно статье 1277 Гражданского кодекса Украины, подать заявление о признании наследства вымершим имеют право:

  • кредиторы умершего

  • органы местного самоуправления по месту нахождения имущества

  • владельцы или пользователи соседних земельных участков — если в наследство входят сельскохозяйственные земли

Напомним, что общий срок на вступление в наследство составляет 6 месяцев, а в период военного положения такой срок увеличен и составляет 10 месяцев.

Раньше мы писали о том, какой способ передачи имущества более выгоден — договор дарения или завещание. Больше об этом читайте в новости.

878
