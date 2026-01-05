- Дата публикации
В каких случаях наследство забирает государство: что говорит закон
В Украине спорные наследственные проблемы определения или раздела земли, квартиры или дома решают суды.
Спорные наследственные вопросы разрешаются в судебном порядке. Однако есть и ситуации, когда наследство есть, а наследника — нет.
Гражданский кодекс Украины определяет выморочность наследства, то есть оставшееся от владельца (наследодателя) и не перешедшее к другому лицу (наследнику), напоминает Минюст Украины.
В каких случаях наследство переходит государству:
нет наследников ни по закону, ни по завещанию
все наследники официально отказались от наследства
наследники не приняли наследство в установленный срок
наследников лишили права на наследование по решению суда
Кто может обратиться в суд и что происходит с имуществом
Согласно статье 1277 Гражданского кодекса Украины, подать заявление о признании наследства вымершим имеют право:
кредиторы умершего
органы местного самоуправления по месту нахождения имущества
владельцы или пользователи соседних земельных участков — если в наследство входят сельскохозяйственные земли
Напомним, что общий срок на вступление в наследство составляет 6 месяцев, а в период военного положения такой срок увеличен и составляет 10 месяцев.
