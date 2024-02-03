В каких случаях необходима экстренная вакцинация: перечень инфекций — НСЗУ

Рекомендацию по экстренной вакцинации может предоставить только врач.

Вакцинация по Национальному календарю прививок способствует крепкой защите детей и взрослых от многих инфекций. В некоторых случаях врач при осмотре или консультации, учитывая все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента, может рекомендовать экстренную вакцинацию.

Об этом напомнили в Национальной службе здоровья Украины.

В сообщении приведены несколько наиболее типичных примеров, когда требуется экстренная вакцинация.

Столбняк . Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причиной экстренной вакцинации. Но при условии, что не было прививки по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет.

. Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причиной экстренной вакцинации. Но при условии, что не было прививки по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет. Бешенство . Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых искусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и заслюнение животным являются причиной обратиться к врачу.

. Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых искусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и заслюнение животным являются причиной обратиться к врачу. Корь. Экстренная вакцинация может быть назначена детям и взрослым, которые не были привиты или не болели этой инфекцией после контакта с больным человеком.

В НСЗУ отметили, что в случае отсутствия прививки от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы, нужно после контакта с больным человеком проконсультироваться с семейным врачом относительно дальнейших действий.

Напомним, ранее Минздрав проинформировал о заболеваниях, против которых необходимо делать прививки по календарю профилактических прививок.

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