В каких случаях приостанавливается военная служба: объяснение юристов

Военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших или добровольно сдавшихся в плен.

Об особенностях приостановки военной службы рассказали правозащитники общественной организации "Юридическая сотня".

В каких случаях приостанавливается военная служба?

самовольное оставление воинской части или места службы,

дезертирство,

добровольная сдача в плен.

Приостановление военной службы начинается со дня внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Такие данные вносят на основании заявления, уведомления командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном правонарушении.

Военнослужащие после привлечения освобождаются только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Если суд назначил наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержание в дисциплинарном батальоне, то основания для увольнения отсутствуют.

По прибытии к месту службы военнослужащего, служба которого приостановлена, командир (начальник) части выясняет основания его отсутствия и немедленно информирует о них орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка, в зоне деятельности которой воинская часть выполняет задачи по назначению. Командование воинской части или орган управления Военной службы правопорядка ВСУ сопровождает военнослужащего к органу досудебного расследования.

При вступлении в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего, служба которого приостановлена, безвестно отсутствующим или умершим, командир воинской части информирует об этом орган досудебного расследования, орган военного управления, где осуществлялся учет военнослужащего, орган управления ВСП, в зоне деятельности которого воинская часть выполняет задачи по назначению и РТЦК и СП по месту жительства или регистрации военнослужащего.

Последствия приостановки военной службы

увольнение с должности;

военные считаются не исполняющими обязанности службы;

контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения приостанавливаются;

время приостановки не засчитывается в срок воинской службы, выслуги в воинском звании и выслуги лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии;

не распространяются льготы и гарантии, установленные для военнослужащих.

Такие военнослужащие не входят в состав ВСУ и других военных формирований.

Что делать военным, оправданным судом?

Для военнослужащих, в отношении которых судом вынесен вступивший в законную силу оправдательный приговор или в отношении которых закрыто уголовное производство, военная служба и действие контракта продолжается.

Тогда срок приостановки военной службы относится к выслуге лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначению пенсии, а также к сроку выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, и возобновляются льготы и социальные гарантии для военнослужащих.

За все время необоснованной приостановки службы таким военнослужащим выплачивается недополученное денежное и осуществляются недополученное продовольственное, вещное и другие виды обеспечения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине уклонист проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК. Суд освободил его от отбывания тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.

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